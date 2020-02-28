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Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 31 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 34 kuruş indirim yapılacak.

AA | 28.02.2020 - 17:16..
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Motorin ve benzin fiyatlarında, gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu.

Söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş olarak yansıyacak.

POMPAYA YANSIYAN FİYATLAR

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,11 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,13 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,80 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,56 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARINI HESAPLAMA

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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