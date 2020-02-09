Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı

1 Tayland’da katliamcı asker 17 saat saklandı Tayland’da bir asker, bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. 26 kişiyi öldüren asker, 17 saat saklandığı alışveriş merkezinde öldürüldü.

2 Fenerbahçe'den penaltı isyanı F.Bahçe, Alanyaspor maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon penaltı tartışmalarına neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin kararına sosyal medya paylaşımlarıyla isyan etti.

3 Şeyma Yıldız'ın annesi: Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı Ankara'da babası tarafından öldürülen 17 yaşındaki genç kızın annesi, eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu söyledi. Anne "Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim' derdi." dedi.

4 Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın tek taraflı Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.

5 Sergen Yalçın: Lucescu'yla çalışırım Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, G.Antep maçı sonrasında Mircea Lucescu için konuştu. Yalçın, "Mircea Lucescu, kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" ifadelerini kullandı.

6 Boateng: Unutulmaz bir andı Beşiktaş'ın Gaziantep'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede ilk kez oynayan ve ağları sarsan Kevin Prince Boateng, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Bundan daha iyisi bir başlangıç olamazdı" dedi.