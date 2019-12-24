Akbük Koyu'nda kaçak yapılara geçit yok

İmara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 10 proje, yıkılıyor.

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Edirne'de Noel öncesi Yunan ve Bulgar turist yoğunluğu

Kur farkı nedeniyle Yunan ve Bulgarlar Noel alışverişi için Edirne'yi tercih ediyor. Kentte iğneden ipliğe yılbaşı alışverişi yapan turistler, ciddi oranda döviz bırakıyor.