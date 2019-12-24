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Akbük Koyu'nda kaçak yapılara geçit yok

İmara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 10 proje, yıkılıyor.

DHA | 24.12.2019 - 15:56..
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Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 10 projede, yıkım çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi.

16 BİNA YIKILMIŞTI

Yıkım çalışmalarının, 2 gün süreceği öğrenildi. Akbük'te geçen eylül ayında, 16 binanın yıkımı gerçekleşmişti.

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor -1

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor -2

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