Muğla’da başta Bodrum olmak üzere 13 ilçede bulunan ve İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapılar için verilen sürenin dolmasının ardından, kaçak yapı sahiplerinin yıkımı gerçekleştirmemesi üzerine devreye Bakanlık ve belediyeler girdi.

16 KAÇAK YAPI YIKILIYOR

Günübirlik tatilcilerin tercih ettiği Akbük Koyu'nda, 16 kaçak yapı yıkılıyor. Akbük sahilinde hazine arazisi üzerine yapılan çoğunluğu konteyner tipi yapıların, Menteşe Belediyesi'nin ekipleri tarafından yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Akbük Koyu'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ekiplerin sahilde gerçekleştirdiği yıkımlar esnasında Menteşe Belediyesi zabıta ekipleri ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.