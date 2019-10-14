Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'de sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan havan ve roket saldırıları nedeniyle, 9 aylık Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

TERÖRİSTLER TEMİZLENDİ, VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALDI

Bazı evlerin de zarar gördüğü ilçede, yetkililerin uyarıları üzerine sınıra yakın yerlerde dolaşmayan ve evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan vatandaşlar, Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

Akçakale'de günlük yaşam normale döndü VİDEO



İŞ YERLERİ KEPENK AÇTI

Akçakale'de sokaklar yeniden hareketlenirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynamaya başladı. Sınıra yakın yerlerde güvenlik nedeniyle kapalı tutulan iş yerleri de kepenk açıp, camlarına Türk bayrakları astı.

"ASKERİMİZ BİZİ KURTARDI BU TERÖRİSTLERDEN"

Tel Abyad'ın terör unsurlarından temizlenmesiyle rahat nefes aldıklarını belirten Altın, "Bugün dükkanımızı yeniden açtık. Askerimiz bizi kurtardı bu teröristlerden. Esnaf dükkanını açtı ve herkes memnun. Devletimize, Mehmetçike teşekkür ederiz. İşimize döndük, herkes evlerine dönüyor." diye konuştu.

ÇOCUKLAR SOKAKLARDA OYUN OYNUYOR

Sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Mustafa Bağıç ise Tel Abyad'ın terör örgütünden temizlenmesi sonrasında yeniden arkadaşlarıyla sokaklarda buluştuklarını ve birlikte rahatça oyunlar oynadıklarını anlattı.