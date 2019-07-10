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Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.

DHA | 10.07.2019 - 04:15..
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Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere karşı operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, gece yarısı düğmeye bastı.

Dün Akçakale ilçesine konvoy eşliğinde gerçekleştirilen askeri sevkiyata bu gece de devam edildi. Gece geç saatlerde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT)ve üzerlerinde obüs toplarının da bulunduğu askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Akçale'ye geldi.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Zırhlı araçlardaki askeri malzemeler, Suriye sınırına 1 kilometre mesafede daha önceden açılan siperlere yerleştirildi. Bu işlem sırasında Şanlıurfa-Akçakale karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor


Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

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