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Akciğer nakli için 2 yıl bekleyen genç kadın öldü

Trabzon'da 24 yaşında iki akciğerini kaybeden kadın, iki yıl aradan sonra kendisine bulunan akciğer naklinden 3 gün sonra 26 yaşında hayatını kaybetti.

İHA | 18.06.2019 - 20:36..
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Trabzonlu Ayhan Baltacı’nın kızı Elif Baltacıoğlu iki yıl önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar öğretmenliğini bitirdikten sonra KPSS sınavlarına girerek en büyük hayali olan öğretmenlik atamasını bekledi.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Elif Baltacıoğlu, ani olarak rahatsızlanarak getirildiği hastanede iki akciğerini kaybettiği tespit edildi.

İKİ YIL BOYUNCA NAKİL İÇİN BEKLEDİ

Ankara’da kiralanan bir evde yaklaşık iki yıl boyunca akciğer nakli için sıra bekleyen Elif, uzun süre cihazlara bağlı olarak yaşadı. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir gencin akciğeri Ankara'da özel bir hastanede kendisine ameliyatla nakledildi.

Akciğer nakli için 2 yıl bekleyen genç kadın öldü

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA MÜCADELE ETTİ

Nakil sonrası Elif Baltacıoğlu, 3 gün yoğun bakıma alınırken, yapılan tüm müdahalelere cevap vermeyince 26 yaşındaki tüm hayallerini geride bırakarak hayata veda etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Elif’in genç yaşta hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün Çaykara ilçesinin Yeşilalan mahallesine getirilerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer nakli için 2 yıl bekleyen genç kadın öldü

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