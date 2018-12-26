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Akciğere benzeyen yeni bir cihaz, suyu yakıta dönüştürüyor

Araştırmacılar, akciğere benzeyen ve suyu yakıta dönüştüren yeni bir cihaz üretti.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 17:34..
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Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni akciğer benzeri cihaza su girdiğinde, hidrojen yakıtına dönüşüyor. Üretilen bu temiz enerji kaynağı, araştırmacılar tarafından büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor. Bu cihaz, hidrojen yakıtı üreten ilk cihaz olmasa da, benzersiz tasarım verimli bir hidrojen yakıtı üretme yöntemine giden yoldaki ilk adım olabilir.

Akciğere benzeyen yeni bir cihaz, suyu yakıta dönüştürüyor

Hava, bir insanın akciğerine girdiğinde ince bir zardan geçer. Bu zar, havadaki oksijeni alarak kan dolaşımına gönderir. Akciğerlerin bu yapısı, bu gaz değişimini oldukça verimli kılar. Araştırmacılar da insan akciğerini taklit ederek, bu cihazı üretti.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Ekip, cihaza plastik filmden yapılmış bir torba yerleştirdi. Diğer tarafı ise altın ve platin içeren nanoparçacıklar tarafından kaplandı. Cihazın dışında ise su itici gözenekler kullanıldı. Araştırmacılar suyu bileşenlerine ayırmak için voltaj uyguladıklarında su, parçalarına ayrılarak hidrojen ve oksijen gazlarına dönüşüyor. Bu gazlar, akciğer benzeri yapıya girerek enerji oluşturuyor.

Akciğere benzeyen yeni bir cihaz, suyu yakıta dönüştürüyor

Araştırmacılar, şu an için bu küçük torbaların daha büyüğünü yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ekip, daha yüksek sıcaklıklara dayanacak bir yapı oluşturmak için de araştırmalarını sürdürüyor.

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