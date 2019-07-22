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Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

‘Bu bayram izninde de evde kaldık’ diye karamsar düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Minimum bütçeyle, doğayla iç içe bir tatil için kamp fikrini sevmelisin.

Özel İçerik | 22.07.2019 - 16:23..
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Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları
Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bakıyorum da o şaşalı Instagram tatil postlarınız bu yaz biraz sekteye uğradı. Değil yurt dışı tatili, Türkiye sınırlarındaki uçak bileti fiyatları bile haddini aştı. Bodrum birinci sınıf tatilcisine kaldı, doların hali malum, peki sen ne yapacaksın? Kışın yaptığım erken rezervasyon çağrılarını da yanıtsız bıraktın... Neyseki hala herkes için satın alınmamış deniz, kum ve güneş var.

Biraz toza toprağa karışıp, kendin pişir kendin ye yapacağız. Bodrum'un, Antalya'nın, Çeşme'nin en güzel manzaralarına karşı çadır kuracağız!

ACENTALAR CEBİNİ YAKMASIN, SEN KAMP ATEŞİNİ YAK

Yolda olmaktan keyif alan insanlar için yine bir fırsat doğdu ve uzun soluklu bir tatil daha başlıyor; kiminiz bayram iznini, kiminiz hafta sonunu bekliyor.

Kamp yapmak oksijen alıp nabzınızı pompalamak için daha fazla yol sunan bir macera oyunudur. İster heyecanlı ister vahşi olsun, ister evdeki çimler olsun, doğaya farklı bir perspektiften yaklaşarak adrenalin tetikleyici bir kamp yeri her zaman var.  Çok uygun diyorum, her yer sizin diyorum, basit diyorum; otel yok, hotel yok, kıymetini bilin çadırlarınızın.

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

KAMPSEVER DOSTLARINIZLA İŞ BÖLÜMÜ VE BÜTÇE PAYLAŞIMI YAPIN

Kamp yapmak için en başta ihtiyacın olan doğru arkadaş ekibiyle yola çıkmak. Evden saklama kabını, çatalını, bıçağını, tabağını al. Tüm kamp ekipmanını yanınızda bulundurun. Son masrafınız bir iki kilo mangallık et, bir de yakacağınız odunlar olsun. Arabaya doluşun, bagaja çadırları yükleyin, güzel bir müzik listesiyle yola koyulun. Ekiple benzin masraflarını bölüşür, iş bölümü yaparsınız.

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

PATRON DA, AŞÇI DA SENSİN

Bugün İstanbul, yarın Antalya’dasın; oradan Marmaris, oradan Muğla… Tatil rezervasyonu ayarlamana da gerek yok; ister bugün git ister yarın. Bu çadırın kaptanı da, tatilin patronu da sensin.

Türkiye’nin doğal güzelliklerini düşündüğümüzde, sınırlı bir kamp alanı listesi yapmak çok zor olsa gerek ama bu rotalar aklı Ege'de, Akdeniz'de kalanlar için naçizene önerilerim...

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

BODRUM KAMP ALANLARI

1- Zetaş Camping – Gümbet

2- Vosvos Camping & Bora Sencer Sanat Köyü – Turgutreis

3- Volo Camping – Gürece

4- Çınar Kamp Alanı- Bitez

5-Ilgınlar Camping & Plaj

6- Bodrum Çadır Kampı- Turgutreis

7- Şafak Camping- Güvercinlik

8- Kaktüs Kamp Alanı- Gümbet

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

ANTALYA KAMP ALANLARI

1- Sundance Camp- Tekirova

2- Kaş Camping

3- Elmalı / Avlan Gölü

4- İncekum Orman Kampı

5- Manavgat Köprülü Kanyon

6- Phaselis- Bostanlık Koyu

7- Çıralı/Olympos

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

ÇEŞME KAMP ALANLARI

1- Kalyoncu Camping

2- Delikli Koy Kamp Alanı

3- Tanay Orman Kampı

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

MARMARİS KAMP ALANLARI

1- Çubucak Orman Kampı

2- İnbükü Kamp Alanı

3- Günnücek Orman Kampı

4- Evcan Kamping – Marmaris

5- Club Amazon – Bördübet

6- Boncuk Kamping

7- Altınkum Camping Çadır Kamp Alanı

Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

Farklı kamp alanı deneyim ve önerilerinizi yoruma ekleyebilirsiniz!

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