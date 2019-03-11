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Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

2 bin 200 kilometrelik boru hattı projesinde İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail bulunuyor.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 07:39..
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Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Amerikan enerji şirketi Exxonmobil’in Doğu Akdeniz’de son 2 yılın dünya üzerindeki en büyük üçüncü doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı.

RUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Bu kararın ardıdan harekete geçen Kıbrıs Rum Kesimi, daha önce anlaşıldığı üzere boru hattı projesinin hızlandırılması adına harekete geçti. Avrupa Birliği'nin projeye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

4 MİLYAR DOLARLIK PROJE

2 bin 200 kilometre olması beklenen boru hattı Girit üzerinden önce Yunanistan'a oradan da İtalya'nın Otranto limanına ulaşıyor. Maliyeti 4 milyar doları bulacak olan  projenin inşası için İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail anlaşma imzalamıştı.

ÇEVRECİLER KARŞI ÇIKIYOR

AB'nin fizibilite çalışması için  100 milyon euro ödenek ayırdığı hat için şimdilik tek engel Akdeniz ve Otranto'nun doğal habitatının bozulacağını söyleyen çevrecilerin direnişi.

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