taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7231
Euro
6.3054
Altın
1497.31
Borsa
101768.6
Gram Altın
275.81
Bitcoin
58389.93

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza kesildi

Mersin'de denizi kirleten 12 gemiye toplam 14,5 milyon TL idari para cezası kesilirken, yapılan sıkı denetimler sonucu denizde kirlilik oranı yüzde 40 azaldı.

DHA | 17.09.2019 - 10:49..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza kesildi

 

KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Büyükşehir ekiplerinin sorumluluk sahasındaki 3 deniz mili kapsamında, Tarsus-Erdemli sahili arası ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yapılan denetimler sayesinde, denizde kirliliğin önüne geçiliyor.

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza kesildi

12 GEMİYE 14,5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda 2019 yılında Eylül ayı dahil olmak üzere toplam denizi kirlettiği saptanan 12 gemiye 14, 5 milyon TL idari para cezası kesilirken, denizde kirlilik oranı yüzde 40 azaldı.

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza kesildi

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza kesildi

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza kesildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

119
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

131
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

43
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

123
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

111
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

56
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir