Akıl hastası adamı ABD polisi 31 kurşunla öldürdü

ABD’nin Louisiana eyaletinde yer alan New Orleans şehrinde, 40 yaşındaki Donald Davis, apartmana girmek için anahtarla kapıyı açmaya çalıştığı sırada, anahtar kırılarak kapının kilidinde kaldı ve bunun üzerinde Davis, sinirle bina yönetiminin ofisine gitti.

BİNA YÖNETİMİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Bina yönetimi çalışanları, Davis’in elinde silah ile içeri girerek kendilerini tehdit etmesi üzerine durumu, hemen polise ihbar etti. Çalışanlar, ihbardan yaklaşık 50 dakika sonra olay yerine gelen polis memurlarına, Davis’in ofisi terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis memurları, Davis’i sorgulamak için yaşadığı apartmana gitmek için otoparktaki polis aracına döndü.

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31 EL ATEŞ ETTİLER

Tam bu sırada polis memurları, silah taşıyan Davis’in kendilerine doğru yaklaştığını ve onlara silah doğrulttuğunu gördü. Polislere "Cesaretiniz varsa vurun beni, öldürün beni" diye bağırarak bir el ateş eden Davis'e, polisler, 31 el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Davis'in, psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

AKIL HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, polis memurlarının görüntülerin incelenmesi için Davis’in ailesi ile iletişime geçtiği ve Davis’in akıl hastası olduğunu bu sırada öğrendikleri belirtildi.