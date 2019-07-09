Akıllı binalar hastalık sebebi

Her ne kadar hava kirliliğinin fabrikalar, otomobiller ve trafik nedeniyle oluştuğu düşünülse de aslında evler de bir o kadar tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken yerlerden...

SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Yetkililer, son dönemde bilgisayar ve teknoloji ile donatılmış akıllı binaların, aslında sağlık sorunlarına neden olduğunu açıkladı.

PEK ÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR

Akıllı binalarda yüksek elektromanyetik kirlilik oluştuğunu belirten yetkililer, obeziteden kansere, gripten solunum hastalıklarına kadar pek çok hastalığa neden olduğunu da belirtti.

BİRÇOK BELİRTİ ORTAYA ÇIKIYOR

Binaların yanlış iklimlendirilmesi; kuru öksürük, ağız ve boğaz yanması, göz kuruması, burun akıntısı, hapşırık, kaşıntı, nefes açlığı gibi birçok belirtiyi de gün yüzüne çıkarıyor.