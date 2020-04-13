Tekno 'on' 18. Bölüm - ''Akıllı telefon almadan önce dikkat etmeniz gereken 10 şey''

Yeni bir akıllı telefon almaya karar verdiyseniz, piyasada bulunan onlarca model arasında kararsız kalabilirsiniz. Peki istediklerinize ve yaşantınıza en uygun akıllı telefon nasıl seçilir? Tekno 'on' yazı dizimizin 18. bölümünde, akıllı telefon seçerken göz önünde bulundurmanız gereken 10 şeye göz atacağız.

İçeriğimize geçmeden önce, şu soruyu kendinize sorun: Ne tür bir telefona ihtiyacım var?

Hangi akıllı telefonu satın alacağınıza karar vermeden önce, ilk başta neye ihtiyacınız olduğunu belirlemelisiniz. Akıllı telefonlar, temelde cebinizde taşıdığınız ve çeşitli görevleri gerçekleştirmenizi sağlayan bilgisayarlardır. Peki siz bu bilgisayarları ne amaçla kullanacaksınız?

1. MOBİL OPERATÖRLERE GÖZ ATIN

Yeni bir akıllı telefon satın almadan önce, ülkemizdeki operatörlerin sunduğu akıllı telefon paketlerine göz atabilirsiniz. Akıllı telefonlara taksit imkanının olmadığı ülkemizde, telefon ücretini faturanıza yansıtarak yeni bir cihaz sahibi olabilirsiniz.

Hatta uygun fiyatlı bir cihaz bulduğunuz taktirde operatörünüzü bile değiştirebilirsiniz. Her ne kadar bu yöntemle satılan telefonlar size biraz pahalıya patlayacak olsa da yine de tüm operatörleri araştırıp, bütçenize uygun bir kampanyanın olup olmadığını kontrol edin.

2. İŞLETİM SİSTEMİ

Akıllı telefonlarda yer alan işletim sistemleri bir hayli önem taşıyor. Satın alabileceğiniz onlarca çeşit android telefon bulunurken, iOS işletim sistemini kullanan iPhone'ların sayısı oldukça az ve pahalı. Hangi işletim sistemini seçeceğinize karar veremiyorsanız, android ve iOS'u kapıştırdığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Android ve iOS kapışması - YouTube

3. TASARIM VE İŞLEVSELLİK

Kullanacağınız akıllı telefonun dış görünüşü sizin için önemliyse, tasarım konusunu atlamamalısınız. Bazı kullanıcılar daha yuvarlak çizgiler ve kvırımlı yüzeyleri tercih ederken, bazı kullanıcılar ise düz ve keskin kenarlı telefonlara ilgi duyuyor. Ancak, her geçen gün akıllı telefonların tasarım olarak birbirlerine benzediklerini söylesek herhalde yanlış olmaz.

Ancak yine de tasarıma önem verelenlerdenseniz bazı özelliklerden fedakarlık etmeniz gerekebilir. Örneğin bazı üreticiler, tasarımın göze çarpması için microSD kart veya kulaklık girişi gibi seçenekleri kullanmıyor. Bu nedenle herhangi bir telefon satın almadan önce, en rahat ve en uygun şekilde kullanabileceğiniz telefonlara göz atmalısınız.

4. EKRAN BOYU VE EKRAN TÜRÜ

Akıllı telefonlardan gündelik haberleri takip etmek veya oyunların içinde kaybolmak istiyorsanız, mutlaka en az 5.7 inç ekrana sahip bir cihaz tercih etmelisiniz. Çünkü küçük ekranlı telefonlarda oyun keyfi zaman zaman sinir bozucu olabiliyor.

Ancak yalnızca WhatsApp'ta arkadaşlarınızla sohbet etmek veya Facebook gönderilerine bakmak istiyorsanız da daha küçük ekranlı telefonlar tercih edebilirsiniz.

Ekran teknolojisine gelecek olursak, piyasada bulunan akıllı telefonlar genellikle LCD ve AMOLED panelleri tercih eder. İki ekran arasındaki temel fark ise ışıktır. LCD ekranlar, genellikle daha parlaktır ve güneş ışığı altında telefonuzu daha rahat kullanabilirsiniz. Ancak AMOLED ekranlar, LCD ekranlara göre daha keskin ve doygun renkler sunar.

Eğer LCD ekrana sahip bir akıllı telefon tercih ederseniz, AMOLED ekranlara göre daha az para ödersiniz. Ayrıca genel olarak Full HD, FullHD + veya QHD çözünürlüğe sahip ekranları tercih etmek sizin için daha iyi olacaktır.

5. İŞLEMCİ VE RAM





Akıllı telefonların ana merkezi olan işlemciler, akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesidir. Ancak en üst düzey işlemcilere sahip telefonlar, bütçenizi de bir hayli zorlayabilir. Örneğin Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisini kullanan akıllı telefonlar bir hayli pahaldır.

Snapdragon işlemcisini bir kenera bırakacak olursak; Huawei, Apple ve Samsung gibi üreticiler genellikle kendi ürettikleri işlemcileri kullanıyor. Örneğin Huawei modellerinde Kirin işlemcisi bulunurken, iPhone 11 serisi A13 işlemcilerinden gücünü alıyor.

Bu nedenle satın alacağınız akıllı telefonlarda bulunan işlemciyi mutlaka araştırın ve test sonuçlarına bakın. Aşağıdaki bağlantıdan işlemcilerin performans puanlarına göz atabilirsiniz.

RAM konusuna gelecek olursak, giriş ve orta seviye akıllı telefon kullanıcısıysanız, abartılı RAM kapasitesine sahip telefonlara pek yaklaşmayın. Eğer amacınız sosyal medya benzeri uygulamaları kullanmak ve günlük işlerinizi halletmekse, 3GB - 6GB arası RAM size rahatlıkla yetecektir.

6. DAHİLİ DEPOLAMA

Akıllı telefonlarda bulunan dahili depolama kapasitesi de bir hayli önemli. Şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlarda, 512GB'a varan depolama kapasiteleri bulunuyor. Ancak çok fazla uygulama kullanmyorsanız, fotoğraf çekmiyorsanız veya video kaydetmiyorsanız, abartılı depolama alanlarından uzak durmanız bütçeniz için daha iyi olacaktır.

Günlük bir kullanıcı için 64GB depolama alanına sahip bir akıllı telefon iyi bir seçim olabilir.

Bütçenizden kısmak için 16GB depolama kapasitesine sahip akıllı telefon tercih etmek isterseniz, fikrinizi değiştirmenizde fayda var. Çünkü 16GB'ın belirli bir bölümünü zaten yüklü işletim sistemi kullanıyor ve size pek fazla bir alan kalmıyor. Bu nedenle birkaç uygulama yükledikten sonra depolama sıkıntısı yaşayabilirsiniz.

7. PİL ÖMRÜ

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerden biri de pil ömrü. Ancak şuna dikkat etmelisiniz, yüksek kapasiteye sahip bataryalar size her zaman fazla pil ömrü sunmaz. Pil ömrünü etkileyen birçok faktörü bulunur.

Örneğin daha yüksek çözünürlüğe sahip ekranlar, her zaman daha fazla enerji harcar. Ayrıca yenileme hızı fazla olan ekranlar da yine şarjınızı daha hızlı bitirir. Bu nedenle sadece batarya kapasiresine bakmak yerine, telefonu bir bütün olarak ele almalısınız ve seçeceğiniz modelin batarya test sonuçlarını kontrol etmelisiniz. Basit bir Google araması size bu konuda yardımcı olacaktır. Yine de 4000 mAh altındaki batarya kapasitelerinden uzak durun.

8. KAMERA ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon üreticileri, son zamanlarda kamera kalitesine ve özelliklerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Megapiksel sayısı, hibrid otomatik odaklama, optik sabitleme, manuel modlar, özel efektler ve özel selfie özellikleri gibi birçok etken, telefonları fotoğraf makinelerine bir adım daha yaklaştırdı.

Günümüzde akıllı telefon üreticileri arasında megapiksel savaşları var ve birçok şirket daha fazla megapiksel sayısına sahip telefonlar piyasaya sürmek için yarışıyor. Ancak üreticilern pazarlama stratejisi olarak kullandığı megapiksel sayısına asla odaklanmayın. Çünkü daha çok megapiksel, daha iyi fotoğraflar anlamına gelmiyor. Kameralarda bulunan sensör türü, lens kalitesi ve piksel boyutu da fotoğrafların kalitesini oldukça etkiler.

Eğer profesyonel düzeyde fotoğraf çekmek istiyorsanız, kesenizin ağzını açıp amiral gemisi bir akıllı telefon almanız gerekiyor. Bu telefonlarda bulunan geniş açılı sensör, ToF sensör veya optik zoom gibi özellikler işinizi fazlasıyla görecektir.

Ancak akıllı telefonunuzdan fotoğraf çekmekten hoşlanmıyorsanuz, kamera özelliklerinin de sizin için pek bir önemi yok. Piyasada bulunan birçok orta seviye telefon, kamera konusunda işinizi fazlasıyla görecektir.

Seçeceğiniz telefon ile çekilmiş örnek fotoğraflara internet üzerinden mutlaka bakın ve forum, sözlük gibi sıkça kullanıcısı bulunan yerlerden inceleme yorumlarını okuyun.

9. YAZILIM VE YERLEŞİK FONKSİYONLAR





Akıllı telefonlarda, oldukça işinize yarayan birçok özellik bulunuyor. Ancak bu özelliklerin hangisini kullanacağınıza karar vermelisiniz. Örneğin dahili parmak izi sensörüne, kalp atış hızı monitörüne veya UV sensörüne sahip bir akıllı telefon, sizin ne kadar işinize yarayacak? İşte bu sorunun cevabını iyi vermelisiniz ve alacağınız telefonun ek özelliklerini mutlaka araştırmalısınız.

10. FİYAT / PERFORMANS

Listemizin son sırasında ise en çok dikkat edilen fiyat faktörü var. Eğer kısıtlı bir bütçeye sahipseniz, mutlaka ilk olarak fiyat konusuna odaklanın. Örneğin yalnızca WhatsApp'ta sohbet etmek ve sosyal medya kullanmak için, akıllı telefonlara 2 bin liradan daha fazla harcamanıza gerek yok.

Hem bunları yapmak, hem de akıcı bir oyun deneyimini fazla pahalıya kaçmadan yaşamak isterseniz de 3 bin lira civarı telefonlar işinizi fazlasıyla görecektir.

Bununla birlikte, tasarım ve performans açısından en iyisini elde etmeliyim derseniz de 5 bin lira ve üzeri telefonlara göz atabilirsiniz.

Tekno 'on' serimizin 18. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.



