taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9822
Euro
7.517
Altın
1730.31
Borsa
98772.41
Gram Altın
387.751
Bitcoin
52527.15

Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek

Koronavirüs nedeniyle akıllı telefon gelirlerinde, bir önceki yıla göre yüzde 21'lik bir düşüş bekleniyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek

Birkaç ay önce ilk olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok akıllı telefon üreticisi, fabrikalarını kapatarak üretime ara vermişti. Salgının merkes üssünün Çin olması ve hemen hemen bütün akıllı telefon üreticilerinin burada üretim yapması, sektörü ciddi şekilde etkilemiş gibi görünüyor.

ABD merkezli araştırma firması Strategy Analytics, global akıllı telefon gelirlerini gösteren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2020 yılındaki küresel akıllı telefon gelirleri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 21 oranında düşüş yaşayacak.

AKILLI TELEFN

2021'DE TOPARLANMA BAŞLAYACAK

Strategy Analytics, her ne kadar bu yıl akıllı telefon pazarında sert bir düşüşün yaşanacağı görüşünde olsa da gelecek yıllarda bu rakamlar telafi edilebilecek. Şirkete göre, 2021 yılında yeniden toparlanacak akıllı telefon gelirleri, önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 41 oranında artacak.

Rapora göre, yüksek fiyatlı yeni nesil iPhone'lar ve 5G’li akıllı telefonlar sayesinde elde edilen gelirler 2025 yılında rekor seviyeye çıkacak. Ancak pazardaki en büyük satış payını ise yine orta segmentte yer alan telefonlar oluşturacak.

Instagram: @eshteknoloji

Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek

Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek

İlginizi Çekebilir
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor
Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerde göreve başladı.
Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor
Eleştirilerin odağındaki Zoom'da kritik bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı. Bu açık sayesinde görüşmeleriniz kayıt altına alınıyor.
Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek
Twitter, koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını belirten tweet'leri zararlı içerik olarak işaretleyecek.
Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı
Motorola, yeni üst seviye telefonu Edge+ modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
271
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
97
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
498
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
188
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
32
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
93
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir