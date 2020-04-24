Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek

Birkaç ay önce ilk olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok akıllı telefon üreticisi, fabrikalarını kapatarak üretime ara vermişti. Salgının merkes üssünün Çin olması ve hemen hemen bütün akıllı telefon üreticilerinin burada üretim yapması, sektörü ciddi şekilde etkilemiş gibi görünüyor.

ABD merkezli araştırma firması Strategy Analytics, global akıllı telefon gelirlerini gösteren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2020 yılındaki küresel akıllı telefon gelirleri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 21 oranında düşüş yaşayacak.

2021'DE TOPARLANMA BAŞLAYACAK

Strategy Analytics, her ne kadar bu yıl akıllı telefon pazarında sert bir düşüşün yaşanacağı görüşünde olsa da gelecek yıllarda bu rakamlar telafi edilebilecek. Şirkete göre, 2021 yılında yeniden toparlanacak akıllı telefon gelirleri, önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 41 oranında artacak.

Rapora göre, yüksek fiyatlı yeni nesil iPhone'lar ve 5G’li akıllı telefonlar sayesinde elde edilen gelirler 2025 yılında rekor seviyeye çıkacak. Ancak pazardaki en büyük satış payını ise yine orta segmentte yer alan telefonlar oluşturacak.