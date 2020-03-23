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Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşadı

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle yüzde 38 değer kaybetti. Uzmanlar, satışların artması için büyük indirimler yapılması gerektiğini söylüyor.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 13:11..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok şehirde, günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi.

Birçok teknoloji şirketi salgın nedeniyle zor günler geçirirken, akıllı telefon pazarı da koronadan nasibini aldı.

Strategy Analytics araştırma şirketi, koronavirüsün akıllı telefon pazarını ne derece etkilediğini gözler önüne seren yeni bir rapor yayınladı.

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AKILLI TELEFON PAZARI, TARİHTEKİ EN SERT DÜŞÜŞÜ YAŞADI

Strategy Analytics Müdürü Neil Mawston, akıllı telefon pazarının geçtiğimiz şubat ayında en sert düşüşü yaşadığını açıkladı. Mawston, özellikle Çin’de ve Asya genelinde akıllı telefon arzının ve talebinin oldukça düştüğünü, dünyanın geri kalanında ise yavaşladığını belirtti.

Strategy Analytics Direktörü Linda Sui, akıllı telefon pazarının Şubat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 38'lik düşüş yaşadığını ve Şubat 2019'daki 99.2 milyonluk satışın Şubat 2020’de 61.8 milyona gerilediğini açıkladı.

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''SATIŞLARIN ARTMASI İÇİN İNDİRİM ŞART''

Strategy Analytics şirketi, mart ayında da telefon pazarının küçüleceğini ve satışları artırmak için şirketlerin dev indirimler uygulaması gerektiğini açıkladı.

Instagram: @eshteknoloji

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşadı

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşadı

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşadı

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşadı

Akıllı telefon pazarı, koronavirüs nedeniyle sert düşüş yaşadı

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