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Akıllı telefon satışları bu yıl yüzde 3 düşecek

Telefonlara eklenen birçok yeni özelliğe rağmen akıllı telefon satışlarının, yüzde 3 oranında düşeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 12:08..
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Ünlü bir analiz firmasının yayınladığı yeni bir rapora göre akıllı telefon satışları, bu yıl içinde yüzde 3 oranında azalacak. Özellikle katlanabilir telefonlar gibi yeni teknolojilere rağmen satışların azalacağı belirtilirken, 5G teknolojisinin gelmesiyle satışların tekrar hareketlenmesi bekleniyor.

Akıllı telefon satışlarındaki bu azalma, birçok nedene bağlanıyor. Birçok akıllı telefon sahibinin mevcut telefonlarını elde tutma niyetinde olduğu belirtilen raporda, ayrıca zayıf Çin ekonomisinin de satışların düşmesine neden olacağı yer alıyor.

Raporda ayrıca, büyük şirketlerin amiral gemisi olarak tabir edilen üst seviye telefonlarının oldukça pahalı olması nedeniyle, kullanıcıların genellikle ikinci el telefonlar tercih ettiği belirtiliyor.

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BATI AVRUPA VE ABD'DE DE SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Satışların son altı yılda yüzde 23 düştüğü Batı Avrupa'da, tüketicilerin yüzde 35'i mevcut telefonlarını bir önceki telefonlarına göre daha uzun süre kullanmayı düşünüyor. Raporda yer alan verilere göre Batı Avrupa'da gerçekleşen bu sert düşüş, ABD pazarını da etkileyecek ve satışların yüzde 9 oranında düşmesine neden olacak.

Artık üst düzey telefonların hemen hemen hepsi 1.000 dolar fiyat etiketiyle satıldığından, tüketiciler daha çok ikinci el piyasasına yöneliyor. Bu yüzden yeni bir cihaz satın almak için kullanıcılar daha dikkatli davranıyor.

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5G DESTEKLİ TELEFON SATIŞLARI ARTACAK

5G teknolojisi henüz başlangıç aşamasında olsa da gelecek yıl, 220 milyon 5G akıllı telefonun satılması bekleniyor. Bu teknolojinin daha da gelişmesiyle 2023 yılında bu sayının 930 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

4G teknolojisinin de ilk çıktığında akıllı telefon satışlarını artırdığı ifade edilen rapora göre, 5G için de durum aynı olacak.

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