Akıllı telefonlar, İstanbulkart olarak kullanılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni projeyle İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek.

PİLOT UYGULAMA MART AYINDA BAŞLAYACAK

İstanbulkart'ı ulaşım kartı olmaktan çıkarıp şehirdeki bütün hizmetlerin alınabileceği bir araca dönüştürdüklerini belirten BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Müzeler üzerinde de çalışmalarımız var. Yakında belediyenin bütün hizmetlerini İstanbulkart'ı bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlayacağız. Aynı zamanda ulaşım için de teknolojik yeniliklerimiz devam ediyor. Mart ayı içerisinde ulaşımda hizmet için pilot uygulamalarımız başlayacak. Pilot uygulamalar birçok ulaşım hizmetinde yaygınlaştırılarak devam edecek." dedi.

İLK UYGULAMA METROBÜS ÜZERİNDE

Uygulamanın içeriğinden bahseden Karadeniz, “İndir, yükle, okut, geç mottosuyla artık mobil uygulamalarda karekod uygulamasıyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek. Sanıyorum ilk uygulama metrobüs üzerinde olacak. Sonra da metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Vatandaş herhangi bir şekilde üzerinde plastik bir kart taşımadan pratik bir şekilde telefonuyla istediği yerde ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Cebinde fazladan kart taşımayacak." diye konuştu.