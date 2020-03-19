Akıllı telefonlar koronavirüse karşı nasıl temizlenir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik oldukça önemli. Ancak uzmanlar, cep telefonu ekranları gibi düz ve pürüzsüz yüzeylerde de virüsün yaşayabileceğini söylüyor.

Bu nedenle günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonların, temizliği de bir hayli önemli.

AKILLI TELEFONLAR DA VİRÜS TAŞIYOR

Bilim insanları tarafından yapılan testler, koronavirüsün plastik ve paslanmaz çelik üzerinde iki veya üç gün yaşayabildiğini gösteriyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri; telefonlar, klavyeler ve tablet bilgisayarlar dahil olmak üzere tüm dokunduğunuz cihazların temiz kalmasını öneriyor.

AKILLI TELEFONLAR, KORONAVİRÜSE KARŞI NASIL TEMİZLENİR

Akıllı telefonunuzu virüslere karşı temizlerken oldukça dikkat etmelisiniz. Çünkü yapacağınız yanlış bir hamle telefonunuza zarar verebilir.

1- Telefonunuzun camının çizilmesini ve içerisine su girmesini istemiyorsanız, herhangi bir temizleyici sıvıyı telefonunuza doğrudan püskürtmeyin. Ayrıca telefonunuzu temizlemek için pürüzlü yüzeye sahip bezler kullanmaktan kaçının.

2- Telefonunuzu kapatmadan temizlik işlemine başlamayın. Herhangi bir sıvı kaçması, telefonunuzu kullanılamaz hale getirebilir. Ayrıca şarj esnasında da temizlik işleminden kaçının.

3- Apple'ın da içinde bulunduğu birçok telefon üreticisi, ev temizlik malzemelerini kullanarak akıllı telefonunuzu temizlememenizi öneriyor. Bunun yerine eczaneden alabileceğiniz alkol içerikli mendiller kullanabilirsiniz.

Ayrıca telefonu temizlemek için mikrofiber temizlik bezi veya kamera lenslerini ve gözlüklerinizi temizlemek için kullandığınız yumuşak bezleri de kullanabilirsiniz.

Google, telefonunuza sıvı kaçırmamanız şartıyla kullandığınız bezi sabunlu suya batırıp ekranı temizleyebileceğinizi söylüyor. ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T ise, kağıt havluya dezenfektan püskürtüp telefonunuzu silebileceğinizi belirtiyor.

Ancak yine hatırlatmakta fayda var, dezenfektan spreyleri doğrudan telefonunuza püskürtmemeniz gerekiyor.

4- Telefonunuzu temizledikten sonra pürüzsüz ve kuru bir bezle her yerini kurulayın ve ıslak bir nokta kalmamasına dikkat edin.

SAMSUNG TELEFON TEMİZLEME HİZMETİ VERİYOR

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ABD'deki Samsung mağazalarında ve servis merkezlerinde UV ışığı içeren ücretsiz bir telefon temizleme hizmeti başlattı.

Şirket, bu hizmeti önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diğer ülkelerdeki mağazalarında da kullanıma sunacak.