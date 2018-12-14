Akıllı telefonlardaki şarj sorununa yeni çözüm

Küçük güneş panellerinin gömüldüğü giysiler, şarj sorununuzu ortadan kaldırabilir. Bu paneller; kullanıcıların hareket halindeyken elektrik üretmelerine, cep telefonları ve akıllı saatler gibi öğeleri şarj etmelerine olanak sağlıyor.

SADECE 3 MİLİMETRE

Nottingham Trent Üniversitesi, minyatür güneş pillerini kumaş haline getirmek için bir yol geliştirdi. Bu paneller, tekstil kumaşının yıkanmasına izin veren bir reçine içine gizlendi. Bu teknoloji test edilerek, bir akıllı saati şarj ettiği kanıtlandı. Sadece 3 milimetre uzunluğunda ve 1.5 milimetre genişliğinde olan bu güneş panelleri, neredeyse hiç görünmüyor.

Araştırmacılar, 2 bin güneş hücresinin bir kumaşa dahil edilmesi halinde, bir akıllı telefonun şarj edilmesi için yeterli güç üreteceğini söylüyorlar. Bu yeni teknoloji hâlâ geliştirme aşamasında olduğu için, biraz daha beklememiz gerekecek.