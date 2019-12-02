Akıllı telefonları ucuza alma yöntemi: Yenilenmiş telefonlar

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar, dolar kurunun ve vergilerin etkisiyle ülkemizde yüksek fiyatlara satılıyor. Kullanıcılar ise genellikle orta seviye telefonları tercih edip, paradan tasarruf ediyor.

Ancak piyasada bulunan ve yenilenmiş olarak adlandırılan akıllı telefonlar, normal telefonlardan oldukça ucuz fiyatlara satışa çıkıyor. Peki yenilenmiş akıllı telefon ne anlama geliyor ve bu telefonlar alınır mı? Bütün bu soruların cevapları sizler için hazırladığımız rehberimizde.

YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON NEDİR?

Yenilenmiş akıllı telefonlar ile ikinci el telefonların aynı anlama gelmediğini söyleyelim. Yenilenmiş telefonlar, kullanıldıktan veya bir sorunla karşılaşıldıktan sonra firmalara satılan cihazlardır. Ancak bu telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özellik ise, birçok teknik teste tabi tutulmalarıdır.

Kısacası telefonları alan firmalar, birkaç teknik test uyguladıktan sonra telefonların sorunlu parçalarını yenisiyle değiştiriyor ve verileri tamamen siliyor. Böylece ikinci el telefonlarda oluşabilecek ani sorunlar, yenilenmiş telefonlarda tamamen ortadan kaldırılıyor.

Ayrıca Apple ve Dell gibi bazı büyük şirketlerin, yenileme işiyle bizzat ilgilendiğini ve bu telefonları daha ucuza sattığını hatırlatalım.

AKILLI TELEFONLARIN YENİLEME SÜRECİ

İkinci el akıllı telefonlar, işlevsellik ve estetik açıdan tamamen yenilenene kadar birkaç işlemden geçiyor.Bir telefona yenilenmiş diyebilmemiz için ise şu aşamalar gerekiyor:

Hasarlı parçalar değiştirilir veya tamir edilir. (Örnek: Kırık ekran veya telefondaki çizikler)

Telefondaki tuşlar, dokunmatik ekran, ses ve buna bienzer birçok işlev test edilir ve gerek görüldüğünde düzeltilir.

Telefonun sıfır kutusunda yer alan bütün aksesuarlar kontrol edilir ve arızalı olanlar onarılır veya yenisiyle değiştirilir.

Telefondaki bütün veriler tamamen silinir ve fabrika ayarlarına döndürülür.

Akıllı telefonun tüm bileşenlerini kapsayan bir temizleme işlemi yapılır.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA GARANTİ SÜRECİ

Yenilenmiş akıllı telefonları ikinci el telefonlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de garanti süresi. Bu telefonlar, 12 ay garanti süresiyle satışa çıkar. Ancak bu garanti, telefonu üreten firma tarafından değil, yenileme sürecini üstlenen şirket tarafından sunulur.

Yenilenmiş bir akıllı telefon satın almadan önce, garantisinin mevcut olduğundan emin olun, garanti süresini kontrol edin ve herhangi bir sorun yaşarsanız kiminle temasa geçmeniz gerektiğini mutlaka öğrenin.

YENİLENMİŞ AKILLI TELEFONLARI NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

Kullanıcıların yenilenmiş akıllı telefonları tercih etmesinin en büyük nedeni, sıfır telefonlardan daha ucuza satılmaları. Ayrıca bu telefonlar, hem 12 ay garanti sunması hem de tüm parçaların yenilenerek ilk günkü haline getirilmesi nedeniyle oldukça tercih ediliyor.

YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON SATIN ALMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yenilenmiş akıllı telefonlar, sıfır telefonlara göre daha ucuzdur. Ancak iPhone X modelinin yenilenmiş halini 2 bin liraya almayı beklemeyin. Dolayısıyla, gerçek olamayacak kadar düşük fiyat etiketine sahip telefonlardan uzak durun. Dikkat etmeniz gereken diğer maddeler ise şu şekilde:

İnternetten yenilenmiş akıllı telefon satın alacaksanız, ürünün ismini ve açıklamalarını dikkatli bir şekilde okuyun ve doğrulayın.

Alacağınız yerin güvenilirliği için mutlaka diğer kullanıcıların yorumlarını okuyun.

Telefonların 12 ay garanti sunduğundan emin olun.

Satın aldıktan sonra doğabilecek herhangi bir sorunda kiminle iletişime geçebileceğinizi öğrenin.

YENİLENMİŞ AKILLI TELEFONLARI NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

Düşük fiyata yüksek kaliteli bir akıllı telefon arıyorsanız, yenilenmiş cihazlar sizin için doğru seçim olabilir. Günümüzde bu telefonların oldukça popüler hale gelmesi, yenilenmiş telefonları her yerde bulabileceğiniz anlamına geliyor.

Örneğin satın alacağınız telefon modelinin başına 'yenilenmiş' kelimesini yazarak Google'da aratabilirsiniz. Ancak bu telefonları satın almak için mutlaka güvenilir siteleri tercih etmeniz gerekiyor.

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