Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Cep telefonlarına yapılan ÖTV düzenlemesi ile fiyatı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1.500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1.500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak.
Buna göre; matrahı 1.500 TL’nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi alınacak, bu oran düzenlemeden önce yüzde 25 seviyesindeydi.
ÖTV zammı sonrası modellerinin olası fiyatları şu şekilde...
iPhone XS (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 9 bin 899 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 11 bin 424 TL
Xiaomi Mi 9
Güncel fiyatı: 4 bin 999 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 5 bin 998 TL
iPhone XS (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 11 bin 199 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12 bin 869 TL
Samsung Galaxy Note9
Güncel fiyatı: 6 bin 499 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı:7 bin 798 TL
iPhone XS (512 GB)
Bugünkü fiyatı: 13 bin 99 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 15 bin 40 TL
iPhone XS Max (64 GB)
Bugünkü fiyatı: 10 bin 799 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12 bin 457 TL
Samsung Galaxy S10 Plus
güncel fiyatı: 7 bin 499 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8 bin 998 TL
iPhone XS Max (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 12 bin 99 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 13 bin 902 TL
iPhone XS Max (512 GB)
Bugünkü fiyatı: 13 bin 999 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 16 bin 73 TL
Huawei P30 Pro
Güncel fiyatı: 6 bin 999 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8 bin 398 TL
iPhone XR (128 GB)
Bugünkü fiyatı: 7 bin 799 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8 bin 977 TL
iPhone XR (256 GB)
Bugünkü fiyatı: 8 bin 699 TL
Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 9 bin 977 TL