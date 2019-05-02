Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Cep telefonlarına yapılan ÖTV düzenlemesi ile fiyatı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1.500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1.500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak.

Buna göre; matrahı 1.500 TL’nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi alınacak, bu oran düzenlemeden önce yüzde 25 seviyesindeydi.

ÖTV zammı sonrası modellerinin olası fiyatları şu şekilde...

iPhone XS (64 GB)

Bugünkü fiyatı: 9 bin 899 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 11 bin 424 TL





Xiaomi Mi 9

Güncel fiyatı: 4 bin 999 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 5 bin 998 TL





iPhone XS (256 GB)

Bugünkü fiyatı: 11 bin 199 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12 bin 869 TL





Samsung Galaxy Note9

Güncel fiyatı: 6 bin 499 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı:7 bin 798 TL





iPhone XS (512 GB)

Bugünkü fiyatı: 13 bin 99 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 15 bin 40 TL

iPhone XS Max (64 GB)

Bugünkü fiyatı: 10 bin 799 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 12 bin 457 TL





Samsung Galaxy S10 Plus

güncel fiyatı: 7 bin 499 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8 bin 998 TL





iPhone XS Max (256 GB)

Bugünkü fiyatı: 12 bin 99 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 13 bin 902 TL





iPhone XS Max (512 GB)

Bugünkü fiyatı: 13 bin 999 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 16 bin 73 TL





Huawei P30 Pro

Güncel fiyatı: 6 bin 999 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8 bin 398 TL





iPhone XR (128 GB)

Bugünkü fiyatı: 7 bin 799 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 8 bin 977 TL





iPhone XR (256 GB)

Bugünkü fiyatı: 8 bin 699 TL

Yüzde 50 ÖTV'li fiyatı: 9 bin 977 TL