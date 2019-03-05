taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38675
Euro
6.1036
Altın
1285.87
Borsa
104310.85
Gram Altın
223.044

Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak 5 ipucu

Akıllı telefon kullanıcılarının, telefonların şarj ömrünü artırabilmesi yeni bir video hazırladık.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 15:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Güçlü donanımlar, parlak ekranlar, kaliteli özellikler ve birçok nedenden dolayı şarjınız daha hızlı tükenebilir. Her ne kadar en son çıkan telefonlar özellik bakımından çok güçlü olsa da ne yazık ki sonsuz batarya ömürlerine sahip değiller.

Son zamanlarda daha güçlü bataryalara sahip olan telefonlar tanıtılıyor. Ancak her defasında yeni bir telefon alacak kadar bütçeniz olmayabilir. Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoda, şarj ömrünüzü artırabilecek 5 yöntemi listeledik.

Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak 5 ipucu YOUTUBE

Videonun sonunda da bahsettiğimiz gibi, eğer eski ve bataryası yıpranmış bir telefonunuz varsa bu yöntemler işe yaramayabilir. Bu nedenle yeni bir telefon veya orijinal yeni bir batarya almanız gerekiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Akıllı telefonunuzun şarj ömrünü artıracak 5 ipucu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

216
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

93
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

131
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

52
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir