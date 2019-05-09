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Akıma kapılan inek öldü

Kırıkkale'de, yüksek gerilim hattının yakınında otlayan inek, akımına kapılarak öldü.

DHA | 09.05.2019 - 06:56..
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Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattının geçtiği yerde otlayan inek, akıma kapıldı.

Akıma kapılan inek öldü

AKIMA KAPILAN HAYVAN TELEF OLDU

Yere yığılan hayvanını gören İ.Y., olay yerine veteriner hekim çağırdı. Yapılan kontrolde ineğin öldüğü belirlendi.

Akıma kapılan inek öldü

Daha sonra olay yerine gelen elektrik idaresi ekiplerinin yaptığı kontrolde, bölgede kaçak elektrik akımının olmadığı öne sürüldü. Ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle tellerin birbirine çarpması sonucu akımın oluşmuş olabileceğini söyledi.

Akıma kapılan inek öldü

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