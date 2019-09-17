Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları

Son dönemin en dikkat çeken yakışıklı ve başarılı oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nün değişimi görenleri şaşırttı. Genç kızlar tarafından oldukça beğenilen Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Akın Akınözü'nün 50 kilo vermeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

120 KİLODAN 70 KİLOYA

Şu an 70 kilo olan ve bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyen Akın Akınözü şu ifadeleri kullanmıştı.

"DEĞİŞİMİN GÜCÜ"

Akınözü yaşadığı deneyimi, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" diyerek anlatmıştı