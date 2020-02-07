Akın Öztürk'ün emir astsubayı gözaltına alındı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ darbe girişimini yöneten ve hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., gözaltına alındı.
4 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.