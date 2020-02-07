Akın Öztürk'ün emir astsubayı gözaltına alındı

Esad rejimi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu, son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Tokat'ta TEKMED üyeleri, öğrencilerin de desteğiyle atık pet şişelerden 10 köpek barınağı yaptı. Barınaklar, ilçede sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bırakıldı.

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Kartpostallardan günümüze ulaşan eski meslekler

Osmanlı Dönemi'nden dükkanlarında ya da seyyar olarak mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarların görüntüleri, yabancıların gözünden kartpostallara yansıdı ve böylece günümüze kadar uzandı.