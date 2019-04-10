Akıncı Anastasiadis'in açıklamalarını kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs Adası’nda hafta sonu gerçekleştirdiği temaslar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Akıncı, Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis’in çatışmacı bir üslupla gerçekle alakası olmayan saldırgan açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

"SALDIRGAN AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile yapılan görüşmelerde, Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis’in çatışmacı bir üslupla, gerçekle alakası olmayan saldırgan açıklamalarda bulunduğunu tekrar görüldüğünü ifade etti. Akıncı, “Anastasiadis, böylesine hassas bir dönemde, çatışmacı bir üslupla gerçekle alakası olmayan saldırgan açıklamalarda bulunmaktadır” dedi.