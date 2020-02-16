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Akıncı: Maraş meselesinde beni devre dışı bıraktılar

Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş konusunda bugün yapılan toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kendisini devre dışı bıraktığını belirtti.

AA & Ensonhaber | 16.02.2020 - 17:42..
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Akıncı: Maraş meselesinde beni devre dışı bıraktılar

Kapalı Maraş konusunda Türkiye'nin adım atmasının ardından ilk tepki, Rumlardan önce KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan geldi.

Kapalı Maraş ile ilgili bugün yapılan toplantının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Hükümetin kendisini Kapalı Maraş konusunda devre dışı bıraktığını belirten Akıncı'nın, açıklaması şöyle:

“18 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nda Meclis’teki tüm parti liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın katılımı ile bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda ortaya konan öneriler arasında bulunan Maronit açılımına öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN DEVREDE OLMAMASINA  KARAR VERDİLER"

Kapalı Maraş’ın BM boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda yine tüm tarafların bir araya gelmesiyle ele alınması üzerinde uzlaşıldı; Maronit konusu Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında ileri bir aşamaya taşındı; sonra 4’lü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve yardımcısı konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığı’nın devrede olmasına gerek olmadığına karar verdiler. O günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN HABERSİZ AÇILIM YAPMAYA KARAR VERDİLER"

Maraş konusunda ise bir sonraki hükümet, Cumhurbaşkanlığı’ndan habersiz açılım yapmaya karar verdi. Önceleri 'Yalnız envanter çalışması yapacağız' dediler, daha sonra yerleşime açacaklarını da belirttiler; bazen 'Burası tamamen Evkaf’a aittir' derken, bazen de Rumları kastederek 'Eski sahiplerine vereceğiz' dediler. Bugün ne dediklerini de göreceğiz. Yorumlardan anlaşılan bütünlüklü ve tutarlı bir tablonun ortada olmadığıdır.  Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette; ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan; çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur. Yoksa yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır.”

Kapalı Maraş için yeni adım haberi

Akıncı: Maraş meselesinde beni devre dışı bıraktılar

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