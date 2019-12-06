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AKINCI TİHA gökyüzünde

Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluşarak ilk testini başarıyla gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 21:40..
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AKINCI TİHA gökyüzünde

Türk havacılık tarihi önemli kilometre taşlarından birini daha geride bıraktı.

Yerli ve milli imkânlarla BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA, 1 Eylül 2019 tarihinde ilk motor testini gerçekleştirmişti.

AKINCI TİHA gökyüzünde

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk test uçuşunu gerçekleştirdi İZLE

TÜRKİYE 4 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

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