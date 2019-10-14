Akıncı’ya tepki olarak siyah çelenk bırakıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etti.

TMT Mücahitler Derneği ile UHH üyeleri, Cumhurbaşkanlığı'na siyah çelenk koydu.

'KKTC'NİN TÜRKİYE'DEKİ İTİBARINA DARBE'

TMT Mücahitler Derneği'nin bildirisini, Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça okudu. Bildiride, 'Akıncı'nın dört günlük gecikmeyle yaptığı açıklamanın makamının yüceliği ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşünceleriyle bağdaşmadığı' savunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin Türkiye’deki itibarına ve bağlara 'darbe vurmakla' suçlandı.

"KIBRIS'TA DÖKÜLEN KANLARI TÜRKİYE DURDURMUŞTU"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana vatan karşıtlarının ekmeğine yağ süren açıklaması tarafımızdan üzüntü ve öfkeyle karşılandı." denilen bildiride, "Kıbrıs'ta uzun süre dökülen kanları 1974'te durduran Türk ordusu olmuştu, Suriye'de yıllardır dökülen kanları durduracak olan da yine Türk ordusu olacak. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerine yer verildi.