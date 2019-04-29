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Akınsoft Akınrobotics firması 4 ayaklı robot geliştirdi

Konya'da Akınsoft-Akınrobotıcs firmasının ürettiği ve 2 ayda geliştirilen 4 ayaklı robot tanıtıldı.

DHA | 29.04.2019 - 09:26..
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Son zamanlarda gelişen teknoloji ile beraber robot sayısında da inanılmaz artış yaşanıyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bu robotlar, insanların yaptığı birçok işi de yapabiliyor.

Yazılım firması Akınsoft-Akınrobotıcs tarafından 2 ayda geliştirilen 4 ayaklı robot projesi ‘ARAT’ tanıtıldı. Geliştirme sürecinde olan ARAT’ın 10 saatlik kullanım süresi bulunuyor. Robotun, yük taşıma ve arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabileceği ifade edildi.

robot

4 AYAĞA VE 86 SENSÖRE SAHİP

17 eklemden oluşan ve 86 sensörü bulunan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine de sahip.

2 YIL İÇERİSİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

30 kg’lık yükleme ve taşıma kapasitesine sahip ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, “Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandı” ifadelerini kullandı.


Akınsoft Akınrobotics firması 4 ayaklı robot geliştirdi

Akınsoft Akınrobotics firması 4 ayaklı robot geliştirdi

Akınsoft Akınrobotics firması 4 ayaklı robot geliştirdi


Akınsoft Akınrobotics firması 4 ayaklı robot geliştirdi

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