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Akıntıya kapılan anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

Antalya'daki plajda 1200 metre açığa sürüklenen anne ve iki kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Tatilcilerin kurtardığı anne ve kızlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA | 05.06.2019 - 09:14..
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda öğlen saatlerinde yüzen Eda Kürek (9), bir anda dalgalarla açığa doğru sürüklendi. Durumu fark eden ablası Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı.

ANNE, KIZLARINI GÖRÜNCE HEMEN DENİZE ATLADI

İki çocuğunun açığa sürüklendiğini gören 45 yaşındaki anne İde Kürek, hemen denize girdi. Anne Kürek de dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı. Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açığa sürüklenen anne ve iki kızı boğulma tehlikesi geçirdi.

Akıntıya kapılan anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

TATİLCİLER YÜZEREK YARDIMA GİTTİ

Suda çırpınan anne ve kızlarını gören iki tatilci, yüzerek yardıma gitti. İde Kürek ve çocukları, tatilcilerin yardımıyla kayalıklara çıkmayı başardı. Kayalıkta mahsur kalan aileyi kurtarmak için sahil güvenlik, jandarma, 112 acil servis ile AKUT ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.

Akıntıya kapılan anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kayalıktan kurtarılan anne ve kızları, sedyeyle güvenli bölgeye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İde, Eda ve Kader Kürek Kaş ve Fethiye'deki devlet hastanelerinde tedaviye alındı.

Akıntıya kapılan anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

Anne ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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