Burak Akkul taburcu edildi

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un tedavisi sona erdi.

21 gün boyunca yoğun bakımda kalarak koronavirüsü yenen Akkul, eşiyle birlikte fizik tedavi için hastanede kalmaya devam ediyordu.

Akkul çifti taburcu edildi VİDEO

TABURCU OLDU

Akkul bugün hastaneden taburcu oldu.

Ünlü sunucunun taburcu olduğunu tadavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Akkul çifti, taburcu olurken sağlık çalışanlarına teşekkür etti.