taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7943
Euro
7.4182
Altın
1721.38
Borsa
96398.64
Gram Altın
375.956
Bitcoin
45999.29

Burak Akkul taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi sona eren Burak Akkul taburcu oldu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Burak Akkul taburcu edildi

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un tedavisi sona erdi.

21 gün boyunca yoğun bakımda kalarak koronavirüsü yenen Akkul, eşiyle birlikte fizik tedavi için hastanede kalmaya devam ediyordu.

Akkul çifti taburcu edildi VİDEO

TABURCU OLDU

Akkul bugün hastaneden taburcu oldu.

Ünlü sunucunun taburcu olduğunu tadavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Akkul çifti, taburcu olurken sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Mardin'de karantinada olan köye gıda yardımı ulaştırıldı
Karantinaya alınan Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşyuva köyündeki vatandaşlara, gıda malzemesi yardımı yapıldı.
Muğla'da yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü
Bodrum'da bir süpermarkete ait konteynerde çıkan yangınının söndürülmesinin ardından fark edilen kediler, itfaiye erleri ile vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Bolu'da yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu
Mehmet Karakaya, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Jandarma tarihi eser kaçakçılarına suçüstü yaptı
Denizli’de, elindeki tarihi eserleri jandarma ekiplerine satmak isteyen bir kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1174
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
425
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
731
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
1130
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
320
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1867
Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kararını açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kararını açıkladı
294
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir