AKN, internet kullanıcılarının aynı kalitede hizmet alabildikleri bir uygulamadır. İnternet şebekesi üzerinde oluşan yoğunluğa rağmen tam bir çalışma sağlar.

DENGELEME İÇİN KULLANILIYOR

AKN genel olarak tüm abonelerin internete girmeleri durumunda şebeke üzerinde oluşan yoğunluğun dengelenmesi amacıyla kullanılıyor.

MİKTAR AŞILIRSA DEVREYE GİRİYOR

Ay içinde belirtilen "download" miktarı aşılırsa AKN devreye giriyor. Miktar aşılmazsa, erişim hızında herhangi bir değişiklik olmuyor. AKN aşıldığında, 8/16/24/50/100 Mbps'ye kadar olan hızlar sırasıyla 3/5/8/16/24 Mbps'ye kadar düşürülüyor.