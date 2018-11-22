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AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

DHA | 22.11.2018 - 14:48..
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AKOM, İstanbul için bir uyarı gerçekleştirdi. Şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından bir de açıklama geldi.

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda kuzey ilçelerimizde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli (20-35kg/m2) şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da, bugün ve cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı." ifadeleri kullanıldı.

ARNAVUTKÖY’DE DEV DALGALAR

İstanbul'da, fırtına, şehrin kuzey kesimlerinde etkili oluyor. Arnavutköy Karaburun'da, dev dalgalar karayı döverken, yollar göle döndü.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji 5 günlük hava raporunu da yayınladı. Buna göre İstanbul yarın yağmurlu 12 derece, Ankara bulutlu 10 derece, İzmir ise bulutlu 16 derece olacak.

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

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