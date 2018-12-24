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AKOM'dan kar yağışı uyarısı

AKOM: "İstanbul'da yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir"

DHA | 24.12.2018 - 19:24..
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AKOM'dan kar yağışı uyarısı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kuvvetli yağmur şeklinde görülecek yağışların salı (yarın) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların şehir merkezinde 4°C, yüksek bölgelerde ise 0°C'lere kadar gerilemesi tahmin edilmektedir.

"3-5 CM KAR KALINLIĞI OLUŞABİLİR"

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7.083 personel, 1.357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor.

Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında. Vatandaşlarımız, hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir.

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