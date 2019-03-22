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Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

İki kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada tüfekler ateşlendi. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 22.03.2019 - 05:46..
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Aksaray’da ki kardeş ve amca çocukları olan Cihan Y. (47), Çiğdem T. (26), Nazar Y. (15), Cihan Y. (18), Dursun Y., Özcan Y., Ömer Y. ve Sezer Y. aralarındaki husumet yüzünden tartışmaya başladı.

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da ev ve arabalarındaki tüfekleri alarak karşılıklı ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Cihan Y., Çiğdem T. ve Nazar Y., aile fertleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Semt Polikliniğine götürüldü.

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

1 KİŞİNİ DURUMU AĞIR

Fatih Semt Polikliniğine götürülen Cihan Y., Çiğdem T. ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Nazar Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışma neticesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı




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