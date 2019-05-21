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Akrabalar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı kayınpederi ile onun oğlunun öldürdü, iki kişi de yaraladı. Polis katil zanlısının peşine düşerken, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

DHA | 21.05.2019 - 09:29..
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 27 yaşındaki Seyid Ahmet Aslan, aynı sokakta oturan hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmaya, Seyid Ahmet Aslan'ın hem amca çocukları hem de kayınbiraderleri olan Ömer Aslan (40), Mehmet Aslan (44) ve Kadir Aslan (34) da katıldı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma karşılıklı hakaretlerle kavgaya dönüşürken, bu sırada belinden tabanca çıkaran Seyid Ahmet Aslan, evdekilere kurşun yağdırdı. Hacı Ömer Aslan ve 3 oğlu, isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yerde kalırken, Seyid Ahmet Aslan kaçtı.

Akrabalar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İKİ OĞLUNU KAYBEDEN KAYINPEDER TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olayın meydana geldiği eve, sağlık ve jandarma polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Ömer Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve diğer iki oğlu ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Aslan, burada doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Aslan ile oğlu Kadir Aslan'ın ise tedavisi sürüyor.

Akrabalar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

ZANLI ARANIYOR

Ailenin hastaneye koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu. Jandarma, Seyid Ahmet Aslan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Akrabalar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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