Akrabalarını yatırım vaadiyle 3 milyon lira dolandırdı

Kayseri'nin İncesu ilçesi Küllü Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hasan K., 2016 yılında yatırım yapacağını söyleyerek birbirinden habersiz 15 akrabasından yardım istedi.

Çiftçi ve işçi olan akrabaları da Hasan K.'ye yardımcı olmayı kabul etti.

KEFİLSİZ VE İPOTEKSİZ KREDİ ÇEKTİRDİ

Hasan K., farklı zamanlarda eski sanayi bölgesindeki bir bankaya çağırdığı 15 akrabasına, kefilsiz ve ipoteksiz olarak toplam 3 milyon TL kredi çektirdi. Para ile tarım aletleri ve tarla alacağını belirten Hasan K., borcunu da kısa sürede ödeyeceğini söyledi.

ULAŞAMADILAR

Hasan K., 2017 yılında ise ailesiyle birlikte ortadan kayboldu. Hasan K.'ya ulaşamadıklarını ve kredilerini ödeyemediklerini belirten aileler, evlerini ve tarlalarını satışa çıkardı. Bazı ailelerin ev ve arsalarına ise el konuldu. Mağdur aileler, Hasan K.'nın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ÇEKİLEN KREDİLERİN TAMAMI USULSÜZ"

Mağdur ailelerin avukatı Zekeriya Onur Özkan, köylülere usulsüz yollarla kredi çektirildiğini belirterek, "Asgari ücretle çalışan müvekkillerim, akrabalık ilişkisine dayanarak kredi çekmiştir. Bu kredi, banka müdürünün de vasıtasıyla çekilmiştir. Bir usulsüzlük mevcuttur. Köyümüzün yarısı banka aracılığıyla alınmıştır ve icra yoluyla satılıktır. Biz hukuki yollara başvurduk. Türk adaletine güveniyoruz. Küllü Mahallesi ve diğer mahallerden de şikayetlerin olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 3 milyon liralık bir durum söz konusudur." diye konuştu.

"BORÇ PARA BULARAK İCRADAN EVİMİ GERİ SATIN ALDIM"

Kayınbiraderi Hasan K.'ye 400 bin TL çekerek, yatırım yapması için veren 3 çocuk babası işçi Galip Bilik ise evinin icra yoluyla satıldığını ve borç para bularak evini tekrar satın aldığını söyledi. Bilik, "Kayınbiraderim sicilimin temiz olmasından dolayı benim üzerimden kredi çekmek istediğini söyledi. Biz de yardımcı olmak adına kendisine kredi çektik. Gelin görün ki kredi ödenmedi. Birçok kişi de bu şekilde mağdur edildi. İcradan evim satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan evimi geri alabilmek için borç para aramak zorunda kaldım. Eş dost sayesinde bulabildiğim paralarla kendi evimi geri alabildim. Borcum bitmedi ve maaşımdan her ay kesilen bir ücret var." diye konuştu.

"HEM BENİ, HEM DE OĞLUMU DOLANDIRDI"

Kredi borçlarını ödemek için tarlasını sattığını belirten Salih Kocabey de kendisi gibi oğlunun da dolandırıldığını ifade ederek, "60 bin TL kredi çektim. 'Yıllık 26 bin TL ödeme şartıyla geri ödeyeceğim' dediği parayı, ödemedi. Ben tarlamı sattım ve gerekli olan taksiti ödedim. İkinci taksitini de Ağustos ayının 8'inde ödeyeceğim. Çocuğumu da mağdur etti. Ben bir emekliyim. Maaşımın yarısı bankaya kredi olarak kesiliyor. Çocuğumun maaşından 1400 TL para kesiliyor." ifadelerini kullandı.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINA GELDİ

Hasan K. için 100 bin TL kredi çeken Mustafa Kocabey ise, kredi borçlarını ödeyemediği için eşiyle boşanma aşamasına geldiğini söyledi.