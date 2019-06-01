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Akşam vakti TEM Otoyolu’nda bayram tatilcileri yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

İHA | 01.06.2019 - 21:46..
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu artıyor.

Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

Akşam vakti TEM Otoyolu’nda bayram tatilcileri yoğunluğu

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Sabah saatlerinde yoğunluğun azaldığı TEM Otoyolu’nda akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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