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Aksaray'da 10 bin lira değerindeki köpekleri çalanlar yakalandı

'Malaklı' adı verilen ve piyasa değeri 10 bin lira olan 2 çoban köpeğini çalan şüpheliler biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 03.05.2019 - 14:10..
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki farklı evden, iri görünümüyle dikkat çeken 'Malaklı' adı verilen 2 çoban köpeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu köpekleri çaldığı öne sürülen Muhammet Durmaz (27) ile Mahsun Ç. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Durmaz'ın başka bir suçtan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahsun Ç. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çalıp sattıkları ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan iki köpeğin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Aksaray'da 10 bin lira değerindeki köpekleri çalanlar yakalandı

Aksaray'da 10 bin lira değerindeki köpekleri çalanlar yakalandı

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