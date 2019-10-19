Aksaray'da 2 genç evde ölü bulundu

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde meydana gelen olayda, polis ihbar üzerine girdiği evde iki gencin cansız bedenine ulaştı.

İddiaya göre Ayşe Eşin (23), dün Konya’dan arkadaşı olan ve Ortaköy’de bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaşı’nın (26) yanına gezmeye geldi. İlçede buluşan iki arkadaş akşam saatlerinde Abdülahad Bulakbaşı’nın kaldığı eve gittiler.

ERTESİ GÜN HABER ALAMADILAR

Gece evde kalan iki gençten bugün haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtırırken, 2 gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

MUTFAK TÜPÜNÜ AÇIK UNUTMUŞLAR

Evde yapılan arama ve incelemelerde iki gencin küçük mutfak tüpünde çay demledikleri ve daha sonra tüpü açık unuttukları belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

KESİN ÖLÜM SEBEPLERİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yapılan incelemelerin ardından iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.