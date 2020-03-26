Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışmalar sonrasında tespit ettiği K.C.ve Ö.K. isimli şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, takibe aldığı şüphelileri, plakasını önceden belirledikleri otomobillerle Aksaray-Ankara karayolu üzerinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 5 bin adet uyuşturucu hap, 105 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 300 TL para ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Aksaray'da 2 şüpheli 5 bin uyuşturucu hapla yakalandı ViDEO

"BENİM DAHA SİCİL KAYDIM YOK"

Gözaltına alınan K.C. ve Ö.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen K.C., hastaneden çıkarken kendini görüntülemek isteyen gazeticelere, “Benim daha sicil kaydım yok, git.” diyerek tepki gösterdi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.