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Aksaray'da 26 bin 200 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep'ten İstanbul'a sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan polisler, operasyon düzenleyerek kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

İHA | 23.12.2018 - 09:41..
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Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Gaziantep ilinden İstanbul’a Aksaray üzerinden gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 44 PD 315 plaka kamyonu Aksaray il sınırında takibe aldı.

26 BİN 200 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Bir süre yapılan takibin ardından Aksaray girişinde operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri aracı durdurdu. Kamyon sürücüsü Fevzi A.  gözaltına alınırken, kamyonun kasasında yapılan aramada 26 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Gümrük kaçağı sigaraların kendisine ait olduğunu beyan eden araç sürücüsü Fevzi A.  emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da 26 bin 200 paket kaçak sigara yakalandı

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