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Aksaray'da 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin TL para cezası bulunan şahıs bir minibüsün arkasında elbiselerin arasında yakayı ele verdi.

İHA | 20.08.2019 - 17:43..
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RGE

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanması için yer temin etme ve imkan sağlama, yağma, tefecilik suçları gibi 7 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis cezası ile 12 bin lira para cezası bulunan Zeynel B.’nin Aksaray’da olduğunu tespit etti.

MİNİBÜSÜ TAKİBE ALDILAR

Teknik ve fiziksel takiplerden yola çıkarak operasyon için düğmeye basan ekipler, Aksaray Ankara karayolunda bir süre minibüsü takibe aldı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, operasyonla minibüsü yakaladı. Minibüsün arka kısmında yapılan aramada şüpheli şahıs elbiselerin arasında saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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