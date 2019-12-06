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Aksaray'da 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ekipler tarafından tırda yapılan arama sonucunda, tekstil eşyalarının içine saklanmış çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulundu.

İHA | 06.12.2019 - 11:41..
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Aksaray'da polis ekipleri, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapan tır için operasyon gerçekleştirdi.

350 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Gerçekleştirilen operasyonda, M.T.A. (32) yönetimindeki 27 plakalı tırı durduran polis ekipleri, tırın dorsesinde yaptıkları aramada tekstil eşyalarının arasına gizlenmiş 350 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Aksaray'da 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Araç sürücüsü ve yanındaki bir yolcu gözaltına alınırken, tıra ve sigaralara el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından 2 kişi, gümrük kaçağı sigara nakletmek suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarakcezaevine gönderildi.

Aksaray'da 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray'da 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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