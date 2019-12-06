Aksaray'da 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray'da polis ekipleri, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapan tır için operasyon gerçekleştirdi.
350 BİN PAKET KAÇAK SİGARA
Gerçekleştirilen operasyonda, M.T.A. (32) yönetimindeki 27 plakalı tırı durduran polis ekipleri, tırın dorsesinde yaptıkları aramada tekstil eşyalarının arasına gizlenmiş 350 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
2 ŞAHIS TUTUKLANDI
Araç sürücüsü ve yanındaki bir yolcu gözaltına alınırken, tıra ve sigaralara el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından 2 kişi, gümrük kaçağı sigara nakletmek suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarakcezaevine gönderildi.