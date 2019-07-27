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Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik güçlerinin uygulama noktasına takılan iki otobüsün içinden kaçak göçmenler çıktı.

İHA | 27.07.2019 - 15:29..
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Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 78 kaçak göçmen yakalandı.

İKİ OTOBÜS DURDURULDU

Aksaray’da gece yarısı Ankara karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden 2 otobüsü durdurdu.

Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı

TÜRKİYE'YE KAÇAK YOLLARLA GİRİLDİ

Otobüslerde seyahat eden Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kişinin Türkiye’ye kaçak yollardan girdiğinin belirlenmesi üzerine göçmenler gözaltına alındı.

Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı

GECEYİ BİR OKULDA GEÇİRDİLER

Geceyi bir okulun spor salonuna getiren polis ekipleri, yemek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı

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