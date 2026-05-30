Aksaray'da alkol alıp kaza yaptı: Her şeyi unuttu ama eşini unutmadı

Aksaray'da alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan 37 yaşındaki Ömer T., bir süre seyrettikten sonra bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüye alkolmetre ile test yaptı.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI, EHLİYETİ 2 YILLIĞINA ALINDI

Yapılan ölçümde sürücü Ömer T. 2.30 promil alkollü çıkarken, gerçekleştirilen sorgulamasında geçmiş yıllarda da ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi.

İkinci kez alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.

"EŞİM BENİ ÇOK MERAK EDER"

Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı.

Polis otosunun kafes bölümüne bindirildiğinde olan biteni unutup eşini aramak için polis memurlarından yardım isteyen ve eşinin evde beklediğini belirten sürücü, ekiplere defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek ricada bulundu.