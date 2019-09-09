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Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Alkol aldıktan sonra yolda giden polis memuruna yumruk atan şahıs daha sonra kendini bıçakla kesti.

İHA | 09.09.2019 - 05:15..
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Aksaray’da Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Caddesinde ilginç bir olay yaşandı.

Polis memuru Lütfü T. (22) yine polis olan arkadaşı İsmail E. (23) ile birlikte yolda yürürken karşıdan gelen ve aşırı alkollü olan Bilal T. (22), polis memuru Lütfü T.’ye yumruk attı.

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

POLİS MEMURU ŞAŞIRDI

Polis memuru neye uğradığını şaşırırken Bilal T. olay yerinden kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekip sevk edilirken, bir süre devam eden kovalamaca sonucu şüpheli park içerisinde kıstırıldı.

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

KENDİNİ YARALADI

Elindeki bıçakla polislerin müdahalesine izin vermeyen Bilal T. kendini yaralamaya başladı. Birçok yerine bıçak vuran Bilal T.’yi ikna etmeye çalışan polis ekipleri şahsı ikna edemeyince zor kullanarak şahsı gözaltına aldı.

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Bu sırada olay yerine gelen Bilal T.’nin arkadaşı alkollü olan Furkan Ü. (20) de polis ekiplerine mukavemette bulundu. Bunun üzerine Furkan Ü. de gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yumrukla yaralanan polis memuru Lütfü T. ise hastanede tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

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