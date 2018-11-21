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Aksaray'da bir kişi erkek çocuğa taciz ederken yakalandı

Aksaray'da devriye gezen polis ekipleri, C.S.'yi, erkek bir çocuğa cinsel tacizde bulunurken suçüstü yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İHA | 21.11.2018 - 21:17..
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Bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide kamyonet fark etti. Kontrol için kamyonete gizli olarak yaklaşan polis ekipleri kamyonetteki bir şahsı, erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen 42 yaşındaki C.S. gözaltına alınırken, 15 yaşındaki İ.S. isimli çocuk polis merkezine götürüldü.

TEHDİTLE ARABAYA BİNDİRDİ

Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen zanlı, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterirken, bir şey yapmadığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.

Çocuğun ise şahsın kendisini tehditle arabaya bindirerek araziye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da bir kişi erkek çocuğa taciz ederken yakalandı

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